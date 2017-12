MIGRANTI. LIBRANDI: SALVINI STIMA POLITICHE TRUMP, IN USA IUS SOLI PURO

"Quando Matteo Salvini dichiara la propria stima per Donald Trump e le sue politiche migratorie, sa che negli Stati Uniti non c'e' lo ius soli temperato e lo ius culturae che noi abbiamo proposto e che adeguerebbe l'Italia agli standard europei per il riconoscimento della cittadinanza, ma lo ius soli puro. Oppure e' consapevole Salvini che Trump considera la Corea del Nord uno stato canaglia, mentre lui tempo fa ando' a Pyongyang a rendere omaggio al dittatore Kim Jong-Un? Per aspirare a governare l'Italia bisogna essere molto coerenti, non banderuole al vento". Lo dichiara Gianfranco Librandi del Pd.