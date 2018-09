Migranti, per la caritas l'Italia è la nazione più accogliente d'Europa

Nel 2016 il nostro Paese ha dato la cittadinanza a 200.000 immigrati, un record dell' area Ue, scrive Libero. E siamo razzisti? Caritas e Fondazione Migrantes hanno presentato ieri la XXVII edizione del Rapporto Immigrazione, e nell' occasione hanno denunciato una atmosfera di razzismo strisciante imperniata in particolare sulla costruzione di «migliaia di fake news». Eppure lo stesso rapporto indica nell' Italia il Paese più accogliente d' Europa. In particolare nel concedere la cittadinanza, anche se nel 2017 c' è stato un calo del 27,3%. Nel 2015 e 2016 siamo stati infatti il Paese dell' Unione Europea che più passaporti ha concesso a stranieri di nascita. E ancora nel 2017 questo calo è comunque corrisposto a 146.605 acquisizioni di cittadinanza di stranieri residenti: il 50,9% donne.