Migranti: Sbarchi giù dell' 80% in Italia, a luglio tutti in Spagna

Da inizio anno un calo record sulle coste italiane. Da 10 giorni in 1.826 a Madrid. I dati parlano chiaro: c' è un crollo del numero dei migranti arrivati sulle coste italiane, scrive il Giornale. Insomma, Matteo Salvini ha ragione a dire che «la pacchia è finita» e che con l' assunzione del suo mandato al Viminale il trend degli sbarchi sta davvero cambiando. E non è solo una questione di porti chiusi. Dal 1° gennaio al 13 luglio sono, infatti, approdate nel Belpaese 17.168 persone, ovvero l' 80,16 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 86.123. Un calo si registra, soprattutto, da quando si è insediato il governo Conte.