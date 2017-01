Spy story MIlan: caccia alla talpa del documento BVI dei cinesi di Sino Europe

Dopo che è stato svelato il contenuto dell'accordo sulla seconda caparra dei cinesi di Sino Europe Sports con fondi depositati alle British Virgin Islands, secondo quanto riportato da diversi media nelle ultime ore, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it è partita la caccia alla "talpa" che avrebbe fornito il documento in oggetto alla stampa. Le prime investigazioni porterebbero al mondo delle law firm e della finanza internazionale. C'è più di qualcuno infatti che intenderebbe far saltare l'accordo tra SES e Fininvest per la cessione di tutte le quote del gruppo Ac Milan. Qualcuno interessato a preservare lo status quo dell'attuale società rossonera impedendo di fatto ai cinesi di entrare nel capitale della realtà sportiva rossonera.

I cinesi però si sarebbero tutelati e questo darebbe alla vicenda un risvolto da spy-story di profilo internazionale.