Milano rinuncia alle istituzioni finanziarie: perché? Ah saperlo...

Il Sindaco di Londra fa il giro delle Capitali europee per piazzare la Brexit, cioè assicurarsi alleanze economiche con le città che accoglieranno le istituzioni europee e le imprese che dovranno lasciare Londra.

Si è dimenticato di fermarsi a Milano proprio oggi mentre il Sindaco Sala raccoglie ministri, industriali e burocrati (tanti) per lanciare il programma Brexit: Venite a Milano (Alfano dixit). Ci vuole grande ambizione richiama sornione il Sindaco, a cui fa eco il Ministro Alfano, che inscena un discorso evidentemente elettorale sciorinando i successi dell’Expo. Per Alfano la sicurezza è la prima garanzia per chi dovrebbe venire a Milano ad investire. Alfano fa il motivatore, ma dimentica le proposte concrete che Milano dovrebbe adottare per portare gli Head Quarter delle grandi imprese oggi basate a Londra. La metro di milano costa meno di Londra, Venite a Milano!!!

A risollevare le sorti della volontà milanese per fortuna, c'è il Ministro Padoan, che proprio perché estraneo a certe logiche parrocchiali nazionali, è il vero biglietto da visita che l'Italia può affiancare alle nostre industrie.

Sala punta all'Agenzia del Farmaco, perché? A Palazzo Marino tra i tanti banchieri c’è Diana Bracco, la farmacista per eccellenza, la vera e indiscussa Sciura di Milano. L’agenzia del Farmaco avrebbe senso a Milano, perchè la Lombardia è un fermento di aziende consolidate e di start-up innovative nel bio-tech, e molto forti nelle relazioni istituzionali, cioè nella lobby. La concorrenza è forte, e Milano non è messa bene. Ecco perchè questa tavola rotonda: è ora che il Governo si impegni e convinca Brussels che la destinazione migliore è il Duomo.

Ma perché limitarsi all'Agenzia del Farmaco? Perché rinunciare alle potenti istituzioni finanziarie? Nessuno le vuole, a parte i visionari di Select Milano che hanno dato spunto a questa iniziativa comunale e che come tutti i visionari sono stati lasciati in silenzio. Non la vuole Borsa Italiana e nemmeno le succursali delle grandi banche internazionali. Perché? Fatevi due conti, ci arrivate da soli.

Franco Sottobosco