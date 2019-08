Militari contro Matteo Salvini: ecco svelato perchè. Tutte le accuse clamorose

L'inno di Mameli al Papeete Beach di Milano Marittina con Matteo Salvini in consolle ha suscitato non poche polemiche. "L'inno nazionale si suona in determinate circostanze ben previste dal protocollo. E c'è bisogno che tutti si attengano a quelle circostanze", ha affermato all'Adnkronos il generale di brigata Francesco Maria Ceravolo, presidente del Cocer Difesa. A fargli eco, il tenente colonnello, Gianfarnco Paglia: "Certe scene disturbano e io non l'avrei permesso. Non entro nel merito del comportamento dei singoli politici, perché ognuno interpreta la politica come meglio crede - sottolinea -. Ho sempre rispettato tutto e tutti, anche chi mi ha sparato il 2 luglio 1993. Posso dire cosa avrei fatto io. Non avrei permesso mai una cosa del genere. Da cittadino, da ex parlamentare e da uomo che si onora di indossare l'Uniforme, credo nei valori e nelle parole scritte nell'Inno che non è la classifica strofa che si canta prima dell'inizio di una partita di calcio".