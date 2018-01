Governo, popolarità ministri: balzo di Calenda. Franceschini e Minniti al top

Di Roberto Baldassari *

Inizia l'anno e la leadership della compagine ministeriale resta immutata. In prima posizione il Ministro dei Beni Artistici e Culturali e del Turismo Dario Franceschini che massimizza in termini di gradimento e fiducia l'ottima annata fatta registrare dagli ultimi dati Istat. In seconda posizione il Ministro degli Interni Marco Minniti seguito da Graziano Delrio, che chiude il "podio" ministeriale confermando il trend annuale che ha visto la triade Delrio-Franceschini-Minniti occupare i primi tre gradini della nostra classifica. In quarta posizione, a pari merito, il Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina e quello dell'Economia e Finanza Pier Carlo Padoan. Seguono in quinta posizione Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, Andrea Orlando, Ministro della Giustizia e la Ministra della Difesa Roberta Pinotti.

Il dato più interessante di questa rilevazione sembra essere rappresentato dall'ingresso nella Top5 del Ministro Carlo Calenda: le recenti dichiarazioni meno "filo governative" sembrano aver inciso positivamente sul livello di "job approval" complessivo del Ministro Calenda. Queste dichiarazioni, insistendo su bacini elettorali non direttamente riconducibili alla sfera PD, aumentando la base di consenso, producono un effetto complessivo migliorativo dell'immagine del Ministro.





* Presidente Istituto Piepoli S.p.A.