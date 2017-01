Minniti pugno di ferro! Stop ai clandestini. E' l'Italia, bellezza

Severità e integrazione, repressione e accoglienza. Sono le parola d'ordine del ministro dell'Interno Marco Minniti che all'assemblea degli amministratori locali del Pd ha parlato alla Trump, scrive Libero. Ha parlato di un Italia che "non può subire" il problema migranti ma "deve governarlo. È più difficile ma è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo intervenire sui flussi. Chi non rispetta le regole verrà rimpatriato nel Paese di provenienza, è la legge della Repubblica italiana". Quello che invece bisogna fare, secondo il ministro, è "mettere in campo un modello di sicurezza molto più flessibile, molto più intelligente di quello che siamo soliti mettere in campo. Abbiamo bisogno di intelligence e prevenzione" e come la vicenda Amri insegna "non c'è prevenzione se non c'è controllo del territorio.