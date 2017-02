Minoranza dem? Scissione subito o candidatura unitaria

Si può accettare la sfida di un Congresso a tambur battente? Si può, di conseguenza, accettare il rischio di perdere e poi non potersene andare perché vincolati all'obbligo di lealtà verso la 'ditta', si chiede Avvenire?

"Attenzione - dicono in capannelli all' uscita dalla Direzione -, se accettiamo le primarie e poi ce ne andiamo con il pallone diventiamo impresentabili davanti al Paese". Tanto vale, dicono gli uomini più vicini a Bersani, andarsene via subito e sfruttare la possibilità di andare ad elezioni con il proporzionale costruendo sin da subito un nuovo progetto politico.