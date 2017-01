Moody's taroccò i giudizi, multa da 864 milioni

Il giorno dopo il declassamento dell' Italia da parte dell'agenzia canadese di rating (da A a BBB) è il sistema di valutazione dell' affidabilità finanziaria così come l' abbiamo finora conosciuto a essere messo in discussione. Da una parte, infatti, la politica italiana chiede con ancor maggiore insistenza la creazione di un' agenzia europea, dall'altro lato a New York Moody's patteggia con il Dipartimento di Giustizia ammettendo parzialmente di aver gonfiato i giudizi delle emissioni legate a titoli surprise, scrive il Giornale.