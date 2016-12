MORO. COMMISSIONE: INDAGINE SU RUOLO PALESTINESI E HYPERION

Affaritaliani è in grado di pubblicare la relazione integrale.



L'attivazione dei palestinesi durante il sequestro Moro fu "continuativa" e finalizzata ad una trattativa per salvare il politico Dc. "A maggio- si legge- la trattativa si interrompe bruscamente, poi si inabissa fino alla tragica conclusione del sequestro". Una delle ipotesi della commissione e' che il fallimento della trattativa sia stato "il frutto dello scontro interno alle Br tra l'ala legata a Potere operaio, a sua volta molto vicina alla Resistenza palestinese, e quella morettiana che deteneva l'ostaggio. All'indomani della conclusione tragica del sequestro forse Moretti- prosegue il documento- cerco' di ristabilire un contatto con l'Olp offrendo informazioni di loro interesse". Sul tema sono in corso accertamenti. "La conclusione provvisoria e' che la vicenda Moro e la sua tragica conclusione non sono separabili dal piu' vasto contesto internazionale del rapporto tra Italia e Medio Oriente", sottolinea il presidente Beppe Fioroni. Altra questione aperta e' quella del ruolo di Hyperion: nella relazione si legge che "nuove ricerche sono in corso per stabilire se e in che modo il gruppo del Superclan che diede vita a Hyperion sia intervenuto durante i 55 giorni" del sequestro. Ancora indagini infine sul rapporto tra le Br e la Raf.