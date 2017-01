Morosi, via gli incarichi. Linea dura del Cavaliere sui conti di Forza Italia

I conti in rosso del partito sotto la lente del Cavaliere. Berlusconi in persona presiederà questa sera alle 19 un Ufficio di presidenza tutto incentrato sul bilancio di Forza Italia. È in arrivo una dettagliata relazione del senatore Alfredo Messina, tesoriere degli azzurri e uomo fidato dell' ex premer.

Nel mirino ci sono gli iscritti morosi che dovrebbero versare ogni mese una quota a Forza Italia ma che di fatto se ne dimenticano, scrive il Giornale. Il contributo varia a seconda del ruolo ricoperto ma sia i deputati sia i senatori sia gli europarlamentari dovrebbero girare una piccola fetta della loro indennità al partito: 800 euro al mese sui circa 13mila che percepiscono. Sui 92 parlamentari nazionali (50 deputati e 42 senatori) davvero in pochi risultano in regola anche se sapere chi sono è impresa ardua.