"Le risorse disponibili per iniziative per l'occupazione giovanile sono 15 volte piu' basse di quello che e' costato alla collettivita' la ricapitalizzazione del Mps, dovuta anche al fatto che un certo numero di ricchi signori si sono fatti dare i soldi e non li hanno restituiti. Il Parlamento ha votato perche' non sia pubblicato l'elenco dei debitori, compreso il mio partito, di cui ho la tessera in tasca, con un qualche sentimento di vergogna". Cosi' parlò Massimo D'Alema.