Mps, interviene lo Stato ma Jp Morgan incassa lo stesso

Fallisce l'operazione benedetta da Matteo Renzi ma continuano i lauti guadagni per i consulenti.



Monte dei Paschi di Siena oggi vale assai meno di 500 milioni di euro e giusto un poco di più delle commissioni che dovrà pagare al pool di banche (Jp Morgan in testa) che ha curato l' aumento di capitale che sempre oggi sarà dichiarato ufficialmente fallito (alla fine, come ampiamente prevedibile, nessuno ha intenzione di mettere soldi dentro la banca senese).

Il paradosso, scrive il Fatto, è che la scombiccherata "operazione di mercato" su Mps benedetta a luglio da Matteo Renzi contro il parere del suo stesso ministro dell' Economia e di Banca d' Italia comporterà un discreto guadagno per le otto banche che l' hanno portata avanti, ma i soldi per salvare Siena li metterà lo Stato.