Mps, questa sera il decreto del Governo: lo Stato avrà più del 50%

Stando a quanto riporta 'la Stampa', nonostante dalla conversione dei bond di Mps siano arrivati 2,447 miliardi di euro, oltre un miliardo solo dai piccoli risparmiatori, l'offerta non ha raggiunto i risultati sperati e l'unica strada è l'intervento dello Stato. Il fondo sovrano del Qatar, come anticipato, non si è più reso disponibile a investire. Il via alla nuova statalizzazione della banca dovrebbe arrivare oggi, quando il consiglio di amministrazione della banca tornerà a riunirsi per tirare le somme dell'aumento di capitale che si chiuderà alle 14, sancendo il suo fallimento per la mancanza di nuovi azionisti.