Nasce il partito di Calenda: ma i voti chi li porta?

Dal partito del non voto a un movimento politico in carne e ossa: Carlo Calenda ci lavora. Anzi, il ministro dello Sviluppo Economico del governo Gentiloni ci sta lavorando e pensando da mesi: l' intervista al Corriere della Sera in cui boccia la corsa alle elezioni anticipate segna il punto di rottura tra l' era renziana e una prospettiva politica rinnovata, ma soprattutto la prima pietra di un progetto in cantiere da tempo, scrive il Giornale.

Ed è nella nuova prospettiva che Calenda pare stia giocando un' altra partita per occupare un posto da protagonista: passare da ministro tecnico a leader politico.