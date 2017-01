Nascono i 'comitati D'Alema', Renzi preoccupato

C'è fibrillazione dalle parti del Pd e non per Renzi stavolta ma per Massimo D'Alema. Si stanno tutti chiedendo quali saranno le prossime mosse del 'grande stratega'. Già perché se Matteo Renzi è sempre stato un grande tattico Massimo D'Alema invece è sempre stato considerato un grande stratega. Sta di fatto che a quanto risulta ad Affaritaliani la data cruciale sarà quella del prossimo 28 gennaio perché quel giorno apprenderemo direttamente dalle parole del leader maximo quali saranno le sue prossime mosse.

Rumors insistenti dicono che favorirà la nascita di 'comitati' sfruttando l'onda lunga del 'fronte del no' del no e la loro voglia di darsi da fare in politica. Da questi comitati si punterà poi alla costruzione di un nuovo Ulivo.

Ma non sarà, come alcuni temono, la vendetta di D'Alema nei confronti di Renzi anche perché D'Alema lo considera già sconfitto; sarà semplicemente la voglia e la necessità di ripartire dopo 3 anni in cui in tanti, in troppi non si sono riconosciuti nel Pd di Matteo Renzi. E stiano tranquilli coloro che pensano che tutto ciò sarà propedeutico ad un'uscita di D'Alema dal Pd; lui non ne ha la minima intenzione e forse saranno altri a dover fare, prima o poi, armi e bagagli.