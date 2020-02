Nazismo, Mengele non solo un assassino. Scoppia polemica

"Il Professor Mengele. Non solo un assassino. Un brillante ricercatore al fianco dei grandi scienziati del tempo. Una nuova biografia". Questo titolo di un articolo sul famigerato medico nazista di Auschwitz pubblicato sul Foglio e twittato dal direttore Claudio Cerasa - poi rimosso - sta provocando una bufera sui social, scrive l'Ansa. "Mentre a Roma abbiamo cambiato nomi a strade dedicate a chi ha firmato Manifesto della Razza, Claudio Cerasa e il Foglio provano a riabilitare un assassino come il medico nazista Josef Mengele, che usava bambini come cavie. Vergogna!", attacca la sindaca di Roma Virginia Raggi sempre su Twitter. "Caro sindaco - e' la secca replica di Cerasa - questo tweet puzza piu' delle strade della citta' che lei non governa. Ma capisco che dopo aver devastato Roma manipolare la realta' e' l'unico modo che le resta per andare avanti. Si legga l'articolo e quando vuole le facciamo una lezione gratuita di antisemitismo". Il direttore del Foglio invita poi, con un altro tweet, ad andare oltre il titolo e a leggere l'articolo L'articolo firmato da Giulio Meotti recensisce un libro di prossima pubblicazione dal titolo "Mengele: Unmasking the Angel of Death" e sta scatenando in particolare su twitter un'ondata di indignazione. La figura del "dottor morte" e' infatti ancora ben impressa nell'immaginario collettivo come simbolo del male assoluto e l'accostamento di Mengele ai "grandi scienziati" del tempo non e' passato inosservato. Centinaia i commenti negativi su twitter: quasi tutti indignati, pochissimi ironici. Come ad esempio un utente che segnala come "il prossimo passo sara' rivalutare Hitler come pittore". Decisamente non ironico e' stato il passaggio su Mengele del presidente Sergio Mattarella in occasione del Giorno della memoria: "il dottor Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz, non era solo il medico che - tradendo ignobilmente il proprio compito - decideva, con un gesto della mano, della vita o della morte di migliaia e migliaia di persone. Era anche lo pseudo scienziato apprezzato e incoraggiato dal Reich".