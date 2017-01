Nella P2 tremila persone, altro che 800: parola di Giuliano Di Bernardo

"Quando furono sequestrati gli elenchi a casa di Gelli, si disse che gli iscritti alla P2, come risultava in quel fascicolo, erano 800-900: io credo ci sia altro elenco di oltre 3 mila nomi e su questo ho delle evidenze". "Dopo la mia elezione chiese di potermi incontrare il segretario personale del Gran maestro Battelli che mi informo' del fatto che una sera Gelli si era presentato da lui portandogli un librone con tutti gli iscritti. Battelli divenne paonazzo e disse al suo segretario personale: 'e' qualcosa di assolutamente grave e pericoloso per l'Italia quello che ho visto'". Di Bernardo ha aggiunto che dopo la sua elezione a Gran Maestro "ho ricevuto due lettere da Gelli in cui mi chiedeva di rientrare nel Goi: informai la giunta di quelle due lettere. Poi Gelli mando' suoi emissari per convincermi a farlo rientrare. Io ho rifiutato".