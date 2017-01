Nessuno tocchi lo Ior; nemmeno Papa Francesco...

Con Papa Francesco le cose sono cambiate? La tanto sospirata operazione di pulizia e trasparenza è arrivata? La verifica dei conti? L'allineamento alle norme internazionali e alle procedure previste da Moneyval, il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro del Consiglio d' Europa, è avvenuto, si chiede il Giornale? Appena eletto il nuovo Papa, in molti si attendevano una rivoluzione e una chiarezza sulle finanze vaticane, a partire dallo Ior. Ma la sospirata rivoluzione, con Bergoglio, non è arrivata. La vera svolta impressa all'Istituto per le opere di religione è arrivata in realtà da Benedetto XVI, negli ultimi anni del suo pontificate, continua il Giornale. E c' è chi sostiene, non a torto, che le dimissioni del Papa emerito siano state decise anche perché tante cose, troppe forse, non erano poi così chiare e limpide all' interno dell' istituto che ha sede nel torrione Niccolò V.