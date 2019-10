Nicola Zingaretti boccia Virginia Raggi: mai più sindaco di Roma

Al Nazareno si danno di gomito, rivela Dagospia. Sono molto soddisfatti di come è andata la kermesse napoletana dei 5Stelle. E soprattutto delle parole di Grillo, che ha catechizzato i suoi sull'importanza dell'accordo col Pd. Dicono dal Nazareno: "La linea di Zingaretti è quella giusta, lo certifica anche Grillo. Bisogna provare a fare qualcosa di più organico, altrimenti che ci stiamo a fare al governo insieme? Solo per fare le nomine?".

E rilanciano: "Salvini e le destre hanno capito che col nuovo quadro che si sta delineando, con l'intesa fra Zingaretti e Grillo, per loro la vittoria non è più sicura, da nessuna parte. Ecco perché dai loro siti hanno ripreso a cannoneggiare contro Nicola. Hanno paura".

Ma pure se questa alleanza dovesse andare avanti, continua Dagospia, per il Pd ci sono dei limiti che non potranno mai essere superati. "La Raggi mai e poi mai potremmo appoggiarla. A Roma è stata un disastro. Se vuole si presenti, ma da noi non avrà nessun appoggio. Anzi, bene sta facendo il Pd romano a raccogliere le firme contro di lei". Insomma, dal Pd tutto può essere discusso con Grillo meno che la riconferma della Raggi.