Nicola Zingaretti e Matteo Renzi, Pd e Italia Viva ai ferri corti: il flop

Oggi alle ore 13 si terrà direzione nazionale del Partito Democratico. La notizia, che Dagospia è in grado di anticipare, è che la relazione la terrà il vicesegretario unico Andrea Orlando anziché il segretario nazionale Nicola Zingaretti. Orlando parlerà del futuro del governo, delle elezioni regionali in Umbria e della riforma della legge elettorale. Ma si parlerà poco, pochissimo di Renzi e della sua scissione; l'ordine di scuderia è di mettere il silenziatore alla vicenda, scissione che al Nazareno giudicano un flop fatto di soli deputati e con zero arrivi dai territori.

Ma ha fatto anche scalpore la notizia che Italia Viva, come annunciato dallo stesso Renzi, non si presenterà alle elezioni regionali di Umbria, Emilia Romagna e Toscana. "Può esistere un partito che non si presenta alle elezioni regionali? Ma forse Renzi punterà alle presidenziali degli Stati Uniti del 2020", scherzano al Nazareno. Insomma, i Dem la scissione non l'hanno proprio presa bene. Come anche, all'interno di Forza Italia, sono in molti a non aver ancora "digerito" la cena organizzata da Mara Carfagna ai Parioli la scorsa settimana.

Non sono bastate nemmeno le rassicurazioni di Silvio Berlusconi in persona, scrive Dagospia, per calmare le acque. Il partito resta disorientato, diviso tra chi apprezza Salvini, chi apprezza Renzi e chi (non troppi di questi tempi per la verità) apprezza ancora il Cavaliere (le solite malelingue dicono che ieri non sia andato a Viterbo da Tajani per evitare possibili domande scomode sugli assetti interni del partito).

E non sono pochi a pensare che a Forza Italia ora serva un coordinatore unico, fare un vero Congresso ed eleggere una persona da affiancare a Silvio Berlusconi. Già, vuoi vedere che è proprio questo il vero obiettivo di Mara Carfagna (altro che Renzi)? D'altra parte alla cena salutando i 58 ospiti aveva detto: "Nè renziani nè salviniani ma solo berlusconiani".