Niente Nazareno bis per Berlusconi meglio un'intesa con Bersani

Sul presente e sul futuro della legislatura si è ormai aperta una partita a tre, tra Renzi, Berlusconi e Bersani, scrive la Stampa. Renzi punta allo scioglimento anticipato delle Camere e tratta per tramite di intermediari con l' ex-Cavaliere ed ex-alleato del «Patto del Nazareno».

Con Bersani e la minoranza Pd, continua la Stampa, non c' è una vera trattativa, i canali di comunicazione sono esili, data la ventennale guerra della sinistra contro il leader del centrodestra, ma emerge un' oggettiva convergenza sul desiderio, anche dei bersaniani, di non andare a rotta di collo al voto, e di adoperare quel che resta della legislatura - una legislatura, va detto, che dopo i risultati del referendum che hanno cancellato le riforme istituzionali, è divenuta assai sterile - per mettere a posto la questione dei referendum sui voucher, cercando di approvare una legge assai più restrittiva di quella introdotta dal precedente governo, e se possibile di metter mano alla revisione di altre riforme renziane: obiettivi che, se raggiunti, alle elezioni porterebbero voti nelle urne alla sinistra.

Si sa che per Berlusconi la conclusione naturale della legislatura, che cade a fine anno, sarebbe più interessante perché se nel frattempo la Corte di Strasburgo si pronunciasse sulla sua decadenza, potrebbe cercare di ottenere la riabilitazione a cui lavora da tempo, e magari ricandidarsi sfruttando ancora una volta il sostegno dei suoi fan più accaniti. Cosa deciderà alla fine l' ex-Cavaliere? Preferirà l' uovo oggi di Renzi o la gallina domani di Bersani? Renzi, sbagliando, pensa che la sua sirena sia più forte, perché prelude a una possibile collaborazione di governo nella prossima legislatura. Berlusconi, invece, dalla rottura del «Patto del Nazareno» ha esaurito completamente il debole che aveva per l' ex-premier.