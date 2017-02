Notte di San Valentino, notte dei lunghi coltelli: da Orfini a Guerini

Nel Pd la situazione si fa sempre più ingarbugliata e ogni ora, ogni minuto che passa sembra sempre più difficile trovare il bandolo della matassa soprattutto dopo la volontà da parte di Matteo Renzi di fare, se pure a norma di statuto, Orfini reggente del Pd. Già perché tutti sanno, l'opinione pubblica come la minoranza, che Orfini è un fedelissimo del Matteo nazionale e ci si chiede dunque se invece non sarebbe stato meglio nominare reggente una persona come Guerini, attuale vicesegretario, una persona che avrebbe potuto mettere d'accordo tutte le anime del Pd e magari avrebbe tolto qualsiasi alibi agli scissionisti. Ma forse è proprio quello che Renzi non vuole.