Novità in Simest, finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese

In manovra Decio, Ad della controllante Sace.



Acque agitate in casa Simest da poco controllata da Sace. La finanziaria pubblica deputata alla internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero è sotto osservazione di Alessandro Decio AD di Sace. Simest infatti non ha particolarmente brillato negli ultimi mesi e adesso Sace sarebbe interessata a rimodulare la struttura della sua controllata con una serie di innesti e un maggior controllo sui vertici societari. Simest ha come missione far volare all'estero il business delle Aziende italiane ma da troppo tempo non brilla e non se ne capisce neppure la visione strategica. Per questa ragione Decio (Sace) nel 2017 ci vuole mettere la testa per provare definitivamente a rilanciarla.