Nunzia De Girolamo torna in pista? Perfetta per Salvini e Meloni. Lo scoop!

La politica non dorme mai (e già pensa alle regionali). Mentre la renzianissima Bonafè si chiama fuori dall'eventuale candidatura a governatore della regione Toscana (i più maligni dalle parti del Nazareno dicono che Nicola Zingaretti, segretario Pd, non si sia nemmeno più di tanto dispiaciuto) anche nel centrodestra ci si muove sin da ora per cercare le candidature giuste. Matteo Salvini, ad esempio, ha annunciato in queste ultime ultime ore che sarà Lucia Borgonzoni la candidata leghista che sfiderà Bonaccini in Emilia Romagna (la notizia peraltro era già stata ampiamente Dagoanticipata in tempi non sospetti).

Ma la sorpresa più grossa, rivela il super informato Dagospia, potrebbe arrivare dal sud Italia dove in Campania, il tam tam dei soliti bene informati, giura che il nome della bella Nunzia De Girolamo stia girando sempre con più insistenza come possibile futuro candidato governatore in vista delle prossime elezioni regionali. D'altra parte, si fa notare, potrebbe essere l'unica in grado di mettere d'accordo "Matteo Salvini e Giorgia Meloni essendo in ottimi rapporti con entrambi e poi sarebbe anche in grado di catturare l'elettorato in libera uscita da Forza Italia che certamente non resterebbe indifferente di fronte ad una candidatura del genere".

E di elettori in libera uscita da Forza Italia ce ne saranno tantissimi se è vero come è vero, rivela Dagospia, che un sondaggio interno riservato quota, a livello nazionale, il partito del Cavaliere solamente al 3,8% (ed è stato questo il vero motivo che ha "costretto" Berlusconi a lanciare l'Altra Italia).

Ma la diretta interessata cosa ne pensa di una sua possibile candidatura per il governo della Regione Campania? A quanto trapela, per ora preferisce declinare le avanches e continuare con il suo lavoro in televisione che potrebbe vedere molto presto anche una sua striscia quotidiana. Ma il corteggiamento continua.