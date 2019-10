NUOTO E STUDIO, LE PASSIONI DI SIMONA QUADARELLA

"Io? Nel nuoto, penso poco ai dettagli e il mio allenatore si arrabbia. Ma io sono così, sono impulsiva".

Simona Quadarella si racconta nella sua università, la Link Campus University, dove è iscritta al Corso di laurea in Economia. La campionessa del mondo nei 1500 stile libero ha presentato il suo libro "Il mio spazio blu", edito da Rizzoli.

L'occasione è servita per spiegare come la Simona nazionale sia capace di coniugare l'impegno nello sport e nello studio: "Come faccio? Mi hanno aiutato gli anni del liceo, dove dovevo dividermi fra i libri e la piscina. Tanti sacrifici, qualche uscita serale in meno e tanta determinazione. Devo dire grazie al mio staff, la mia famiglia, che mi supporta in tutto. Non posso dimenticare le alzatacce alle 5 del mattino per essere presente agli allenamenti".

La Quadarella dunque si offre come esempio ai giovani di oggi per spiegare come l'impegno sia l'unica ricetta per superare i propri limiti: "Con Lorenza Bernardi, coautrice del volume, abbiamo voluto spiegare come lo sport sia capace di racchiudere i veri valori della vita, la strada maestra".