'Occupa et impera': è sempre il solito Renzi

Luca Lotti, ministro dello Sport, ha conquistato la delega alla segreteria del Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, scrive il Fatto. La notizia è stata resa nota ieri, ma la nomina è del 20 gennaio. Lotti, ex sottosegretario a Palazzo Chigi, e soprattutto braccio destro di Renzi, aveva già questo ruolo nel precedente governo. Un altro posto chiave che Renzi si dovrebbe assicurare oggi è quello del Commissario mancante dell' Agcom. Il nome che il Pd dovrebbe votare a Palazzo Madama è quello di Mario Morcellini, professore di Sociologia, per anni preside di Scienze della Comunicazione a Roma, da sempre vicino al Pd. L' indicazione, come riporta il Fatto, è arrivata direttamente da Renzi.