Oh my God! Draghi chiude il bazooka

La novità è che, secondo fonti del Foglio, per la prima volta a Francoforte il governatore sta studiando un' opzione che finora non era stata considerata neppure dai più pessimisti tra gli analisti: non una ulteriore riduzione (quest' anno il Qe passa da 80 a 60 miliardi), ma l' interruzione totale del Qe a partire dal 2018, accompagnata da un graduale rialzo dei tassi di interesse. Se la crescita economica dell' Europa dovesse essere costante, la scelta di Draghi potrebbe essere ufficializzata subito dopo le elezioni tedesche (24 settembre).