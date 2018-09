Olimpiadi: l'Italia resta favorita (perchè nessuno le vuole)

Abbiamo cambiato nome, pelle, identità e siamo ancora i favoriti in una corsa che nessuno è certo di fare.Senza un battesimo o un' investitura, con garanti precari: «Ai supplementari», come ha detto il presidente del Coni Malagò, eppure quotati. La strada per i Giochi del 2026 definisce il futuro dei Cinque Cerchi perché nessuno li desidera abbastanza o per lo meno si fida a volerli del tutto, potrebbe essere il collasso del sistema o un' idea nuova da cui ripartire per candidature meno travagliate, scrive la Stampa.