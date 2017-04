"Orlando doveva fermare i pm all'attacco di Renzi". Manco Berlusconi...

Franco Vazio, sostenitore dell' ex premier, dice in pubblico cosa volevano dal Guardasigilli: fermare l' inchiesta Consip, scrive oggi il Fatto. Orlando non ha saputo fermare gli attacchi della magistratura contro Renzi", parola del renzianissimo onorevole Franco Vazio. Poi attacchi a Piercamillo Davigo, frecciate contro i magistrati che hanno indagato sulla centrale a carbone di Vado Ligure che, secondo i pm, avrebbe provocato 440 morti. Ma soprattutto, appunto, contro i magistrati napoletani che hanno indagato sul padre del premier e non sono stati fermati. Tornano in mente quelle indiscrezioni che riferivano di pressioni esercitate - senza esito - dai fedelissimi renziani nei confronti di Andrea Orlando nei giorni caldi dell' inchiesta. "Sulla vicenda Consip era necessaria un' ispezione alla procura di Napoli, ma anche in questo caso Orlando ha preferito non agire". Vazio attacca la magistratura "che non ha pagato alcun prezzo per l'azione giudiziaria fallace". Quella contro Tiziano Renzi. Finito? Macché: "Basta con le invasioni di campo. È tempo che i giudici la smettano di fare politica. Trovo, poi, intollerabile che Pier Camillo Davigo, un giorno sì e l' altro pure, attacchi la classe politica".