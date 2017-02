Padoan: privatizzazioni avanti tutta ma Renzi dice No

Avanti con le privatizzazioni non solo per ridurre il debito pubblico, ma anche per aumentare l' efficienza delle società in cui è presente lo Stato. Di fronte a quella che è ormai un' offensiva aperta di alcuni settori del Pd contro il programma di dismissioni del governo, il ministro dell' Economia mette le mani avanti, scrive il Messaggero; e lo fa con più energia rispetto ad un altro possibile punto controverso, quello della manovra correttiva da realizzare senza il ricorso a nuove tasse e quindi nemmeno ad aumenti delle accise.