Palazzi & Potere Power Index: Minniti sugli scudi, bene Delrio e Franceschini

Il Power Index di Affaritaliani Palazzi & Potere (realizzato in esclusiva dall’Istituto Piepoli) riprende questa settimana con l’analisi dell’indicatore della compagine ministeriale guidata da Paolo Gentiloni.

Tra le poche new entry del Governo Gentiloni spicca il Ministro dell’Interno Minniti che fa il suo ingresso nella Top five direttamente in testa alla classifica: agli occhi dell’opinione pubblica italiana sembra aver trovato la sua naturale posizione e, di conseguenza, l’immagine del ministero beneficia di una forte approvazione da parte dei cittadini italiani. Le sue prime azioni ministeriali, dall’immigrazione alla lotta al terrorismo, mietendo consensi trasversali nei diversi bacini elettori, lo fanno apparire di fatto il Ministro di tutti.

Particolarmente dinamico il contesto alle sue spalle che vede appaiati il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, in lieve flessione rispetto all’ultima rilevazione complici soprattutto le vicende interne al Partito Democratico, e quello dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini, che mantiene la posizione anche grazie al ruolo di mediatore assunto nella formazione del nuovo governo.

Occupa l’ultimo gradino del podio allargato il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, seguito da quello delle Politiche Agricole Maurizio Martina, tornato in auge dopo un naturale “effetto di campo” post Expo2015. Chiude la “Top5” la Ministra della Difesa Roberta Pinotti in ottima serie positiva ormai da molti mesi.

Più che snocciolare l’elenco asettico della compagine dei ministri del governo Gentiloni focalizziamo l’attenzione sulle altre “new entry”: Anna Finocchiaro, Ministra per i Rapporti con il Parlamento, sembra interpretare al meglio la funzione di difficile mediazione a cui è chiamata già al primo scoglio importante del maxiemendamento “milleproroghe” che proprio ieri ha incassa l’approvazione del Senato; Valeria Fedeli, Ministra dell’istruzione, comincia a recuperare consensi nell’opinione pubblica grazie ad azioni mirate e concrete dedicate alla scuola (più inclusiva e innovativa), al diritto allo studio e contro la violenza e il bullismo; Luca Lotti, Ministro dello sport, che incassa l’approvazione degli italiani grazie all’attenzione rivolta ai grandi eventi sportivi e al mondo paralimpico.

Roberto Baldassari

Presidente Istituto Piepoli S.p.A.

Twitter: @BaldassariR