PALAZZI&POTERE MEGAMEDIA: M5S vicino al PD. Stop del centrodestra

Ogni settimana, i media italiani pubblicano sondaggi circa lo “stato di salute” dei principali partiti ed esponenti politici italiani. Pur mantenendosi tutti all’interno della stessa area di probabilità, in alcuni casi si registrano scostamenti significativi tra le diverse rilevazioni. La MegaMedia sulle intenzioni di voti degli italiani, realizzata in esclusiva per Palazzi&Potere, è la fotografia sintetica del giudizio che l’opinione pubblica italiana ha rispetto alla situazione politica del Paese, fondata sull’elaborazione dei principali sondaggi disponibili nel corso della settimana appena trascorsa.

Nello specifico, scrive Roberto Baldassari Presidente Istituto Piepoli, vengono analizzati i sondaggi pubblicati da Demopolis, EMG, Index Research, Istituto Piepoli, Ixè, SWG. I risultati proposti sono il risultato di oltre 10.000 interviste effettuate sui rispettivi campioni di riferimento.

In questa rilevazione si conferma il trend che avevamo registrato la settimana scorsa, a poche ore dagli esiti delle elezioni amministrative. Dopo la costante crescita delle ultime settimane, piccola battuta d’arresto in questa rilevazione per il centrodestra, in cui tutti i partiti restano stabili tranne la Lega Nord che accenna una lieve discesa e si attesta subito sotto la soglia del 14%.

Quadro stabile anche nel centrosinistra, in cui è il Partito Democratico, forse anche a causa del clima teso con i possibili alleati a sinistra, a subire una lieve flessione, perdendo lo 0.2% e attestandosi a quota 28,6%. Beneficia del calo dei due schieramenti tradizionali della politica italiana il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,2% e si avvicina sensibilmente al Partito Democratico, ancora primo partito.