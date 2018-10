Paolo Savona a testa bassa contro il Corriere della Sera

"Non c'è alcun giallo dietro le mie dimissioni da direttore di Euklid LTD e presidente del Fondo di investimento omonimo lussemburghese", scrive il ministro. "Il suo è il nulla mascherato da un falso, al quale ho ormai fatto l'abitudine". "Ho seguito per anni le loro performance sperimentali prima di decidere di partecipare in prima persona alla start up; essa ha avuto riconoscimenti europei e internazionali, nonché una lungimirante accoglienza inglese". "Capisco che questi sentimenti non albergano nell'animo di Fubini". "Non ho mai inseguito onori e guadagni fine a se stessi e anche per Euklid, come per le altre mie esperienze, inclusa quella in corso, sono guidato, come scrisse Keynes, dalla curiosità di sperimentare la validità di nuove idee e di nuovi metodi di calcolo, non dal desiderio di servire interessi costituiti come altrui".