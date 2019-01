"Queste guerre, ne è conscio il ministro Savona, mai silenzioso come ora, hanno conseguenze sugli affari, scrive il Giornale: ad esempio, a questo punto Air France entrerà nel consorzio che dovrebbe salvare Alitalia guidato dalle Ferrovie dello Stato? Ed ancora, in queste condizioni Fincantieri riuscirà a condurre in porto le acquisizioni Oltralpe?".