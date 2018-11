Paolo Savona, svelato il mistero delle dimissioni

Paolo Savona, rivela un informatissimo retroscena pubblicato da Dagospia, dopo un rapido giro di consultazioni sull'asse Palazzo Chigi-Quirinale si è affrettato a smentire qualsivoglia proposito di dimissioni anche perchè al Colle non hanno affatto gradito l'uscita di tali indiscrezioni in un momento così delicato per il Paese proprio alla viglia della cena di domani sera tra il Presidente del Consiglio Conte e il Capo della Commissione Europea Juncker.

In realtà Savona non ha mai avuto intenzione di dimettersi (ne, come siamo in grado di rivelare, ne ha mai parlato nei suoi diretti e frequenti colloqui con Matteo Salvini; la parola "dimissioni" infatti non è mai stata pronunciata) però chi lo conosce bene dice senza mezzi termini che "si sente messo in disparte, vorrebbe essere maggiormente coinvolto nelle decisioni". Insomma, si sente escluso dai "giochi", in particolare da Moavero e Tria.

Di sicuro, continua Dagospia, si sarebbe aspettato maggior riconoscenza da parte del Ministro dell'Economia e Professore di Tor Vergata, Giovanni Tria: in fin dei conti è stato lui a volerlo Ministro, quantomeno a suggerirne il nome a chi di dovere. Invece, ormai, i rapporti tra i due si sono logorati e spesso in Consiglio dei Ministri ingaggiano fin troppo vivaci battaglie dialettiche.