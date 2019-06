Papa Francesco, ecco la verità sul rapporto con Salvini: intervista BOOM

"Cercare di staccare i fedeli dai vescovi e soprattutto dal Papa e' una manovra sbagliata e controproducente" e "rifiuto l'idea che la Chiesa possa essere portata sul piano della battaglia partitica, quasi come pastori fossimo preoccupati di schierarci con gli uni o con gli altri", afferma il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, intervistato da Repubblica, in apertura di prima pagina, sull'uso dei simboli religiosi in campagna elettorale. La Chiesa non si e' sottratta all'accoglienza dei migranti: "L'abbiamo fatto, tanto nel caso di Genova come in quello di Pozzallo, su richiesta del Viminale, in un'ottica di collaborazione sussidiaria, assicurata attraverso Caritas Italiana. Non sfugga, pero', che in questo modo la Chiesa sta svolgendo un ruolo di supplenza: la solidarieta' non e' un'opera pia, ma una necessita' democratica, una priorita' civile", dice Bassetti. Il presule parla poi dei cattolici in politica: "Idee politiche nuove purtroppo mancano, perche' non basta dirsi cattolici per diventare De Gasperi" e, aggiunge, "una politica fondata sulla paura e sulle promesse facili e' destinata a rovinare quel poco che ancora resta dell'unita' nazionale". Quanto alle sfide per il Paese, sottolinea: "Si tratta di distribuire la ricchezza in maniera diversa e insistere sul principio inderogabile della giustizia fiscale e sociale. Il debito pubblico non e' una invenzione del demonio, ma e' frutto di tante nostre miserie. Scambiare l'oggi per il domani e sperperare denaro che non c'e' significherebbe uccidere la speranza dei nostri giovani".