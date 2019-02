Papa Francesco fa politica? Ecco chi incontra riservatamente in Vaticano

Il Papa incontra l'Associazione nazionale Magistrati e chiede una maggiore assunzione di "responsabilità" davanti ad una serie di vuoti legislativi. Il Pontefice, in particolare, punta il dito contro "vuoti legislativi in alcune importanti questioni, tra le quali quelle relative all'inizio e alla fine della vita, al diritto familiare e alla complessa realtà degli immigrati". "Queste criticità - sottolinea - richiedono al magistrato un'assunzione di responsabilità che va oltre le sue normali mansioni, ed esige che egli constati gli eventi e si pronunci su di essi con un'accuratezza ancora maggiore". Nel suo discorso, il Pontefice ricorda anche che i magistrati incontrano "mille difficoltà" nel loro quotidiano servizio, ostacolato "dalla carenza di risorse per il mantenimento delle strutture e per l'assunzione del personale, dalla crescente complessità delle situazioni giuridiche, dalla sovrabbondanza delle leggi, dal conflitto tra leggi diverse, antiche e recenti, nazionali e sovranazionali".

Il Papa ha incontrato privatamente in Vaticano il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, insieme alle prime cittadine di Madrid e Barcellona. Al centro dell'incontro la questione migranti. Lo fa sapere il direttore 'ad interim' del Vaticano, Alessandro Gisotti. "Il Santo Padre - spiega in una nota - ha incontrato ieri sera in Vaticano, in forma privata, la sindaca di Madrid, Manuela Carmena, e la sindaca di Barcellona, Ada Colau, con il fondatore di Open Arms, Oscar Camps. Durante il cordiale colloquio si è parlato in particolare del tema dell'accoglienza dei migranti".