Papa Francesco silura il fedlissimo di Papa Ratzinger: clamoroso

Papa Francesco continua la sua rivoluzione a colpi di allontanamenti e revoche. Dopo le voci che ci sarebbe in corso una congiura per farlo fuori, il pontefice non si piega e tira dritto. Commissariamento del coro della Sistina e “avviso” a monsignor Georg Gänswein, prefetto della casa Pontificia che fino a ieri ne era il responsabile. È questo il messaggio inviato da papa Francesco con la sua lettera “Motu Proprio” che “inserisce nell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, la Cappella Musicale” e ne affida la responsabilità a monsignor Guido Marini.