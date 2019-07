Sul Tempo si legge: "Se ne parla da qualche giorno, tra i sacri palazzi: Papa Francesco sognerebbe di vendere il Vaticano, per poi devolvere il ricavato ai poveri". E ancora: "Più che un sogno, un incubo, per molti cardinali e vescovi fedeli a Santa Romana Chiesa". Insomma, Bergoglio rifletterebbe sulla cessione del Vaticano in nome dei poveri.