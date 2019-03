PAPA, SCOTTI: "OGGI UNICO LEADER GLOBALE DELL'UMANITA'"

"L’unico, vero elemento di novità è papa

Francesco, oggi unico leader globale dell’umanità, pur con le

difficoltà che incontra nel suo cammino. Perché più di tutti ha

compreso che servono un linguaggio e soluzioni nuove, a partire dal

tema centrale di sempre: la distribuzione della ricchezza". A dirlo in

un colloquio con Avvenire il sette volte ministro Dc Vincenzo Scotti,

oggi presidente della Link University.



Scotti si dice convinto che "siamo in una fase di transizione lunga" e

delle elezioni del 2018 ammette che siano "state una rivelazione, non

una rivoluzione. Hanno rivelato che le forme assunte dalla politica

sono state tutte messe in crisi nella civiltà euro-atlantica. È venuta

fuori la rivolta contro le elites. È esplosa la consapevolezza delle

crescenti disuguaglianze nel loro assieme: economiche, culturali,

sociali, anche sanitarie. La gente non le accetta più e questo ha

travolto tutti i tentativi riformisti".



"Ricordo quello che mi raccontò Massimo D’Alema da premier, dopo il

suo primo incontro con papa Wojtyla - aggiunge Scotti -. A Giovanni

Paolo II che gli diceva ’io ho sempre combattuto il comunismo’, lui

rispose che non esisteva più. Il Papa gli replicò: ’Ma le ragioni di

fondo che lo hanno generato non sono finite!’. Dopo il 1989 si è

pensato che bastasse affidarsi ai meccanismi automatici di mercato, al

welfare. Il problema invece era, ed è, molto più profondo: si tratta

di ripensare e di intaccare le politiche che regolano la formazione

della ricchezza".

"Prevedo una transizione lunga nella misura in cui non

nasce qualcosa di nuovo - riflette il presidente della Link University

-. Per ora non la vedo a sinistra. E anche fra gli stessi cattolici

non c’è un pensiero forte, se non tentativi di mettersi insieme fra

vari ’pezzi’ sperando di trovare l’unione giusta, un po’ come faceva

la vedova scaltra. Io dico invece: lasciate che i morti seppelliscano

i morti".



Secondo Scotti "In Italia va aperto un dialogo vero fra tutti gli

attori, tutti consapevoli della necessità di cambiamento. Sbaglia chi

pensa che basti ripetere ossessivamente ’i giallo- verdi sono

incapaci’ per far tornare tutto come prima. Non sarà così. Occorre una

scossa vera, la presa di coscienza che qui va ripensato un sistema in

cui si possa crescere redistribuendo la ricchezza con più tempestività

ed efficacia. Quindi agendo innanzitutto sulle politiche fiscali,

anche internazionali".