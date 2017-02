Parla Scarpellini, la politica trema: c'è anche la sede del Pd

Anche la sede del Nazareno. Sulla scrivania dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin ieri c' erano - per la seconda volta - una sfilza di contratti di affitto, scrive il Fatto. E una serie di domande da rivolgere a Sergio Scarpellini, noto anche come "l' immobiliarista della casta". E così, passando dal centrodestra al centrosinistra, con l' esclusione del M5S , i pm hanno chiesto conto del come, quando e perché un lungo elenco di politici - per ora secretato, come il verbale d' interrogatorio - si sia rivolto a Scarpellini anche per contratti di soli tre mesi. Contratti giustificati, ha spiegato l' immobiliarista, perché si trattava di affittare a chi, nella capitale, si sarebbe trattenuto solo per la durata della campagna elettorale.