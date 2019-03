C'è impasse per la Presidenza dell'Antitrust: Rustichelli, scelto ormai da molti mesi dai Presidenti di Camera e Senato per la guida dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si è ancora insediato. Il motivo? Il Csm deve dare il via libera al suo collocamento fuori ruolo, speiga Dagospia.