Parlamento, stipendi: salta il tetto. Bonifazi (Pd) sblocca gli aumenti

Da un lato, arrivano gli 85 euro di aumento mensili per gli statali, ancora in forse per i professori. E, dall' altro lato, salta il «tetto» dei 240 mila euro annui che tra il 2014 e il 2017 ha ridotto i trattamenti stipendiali dei dipendenti di Camera e Senato. Certo, i lavoratori della Pubblica amministrazione sono oltre 3 milioni e quelli del Parlamento meno di duemila: ma, ora che gli stipendi del «Palazzo» tornano al 2014, le differenze retributive tra i «tanti» e i «pochi» sono più accentuate, scrive il corriere della sera.

A mezzanotte del 31 dicembre, per i 1.126 dipendenti della Camera dei Deputati (al Senato sono circa la metà) è finito il triennio di «contributo di solidarietà» che ha alleggerito in particolare le buste paga dei dipendenti con oltre 23 anni di anzianità. Il «tetto» di 240 mila euro lordi per gli stipendi dei consiglieri parlamentari fu deliberato nel 2014 dagli Uffici di presidenza di Camera e Senato - grazie anche all' impegno delle vicepresidenti dem Marina Sereni e Valeria Fedeli - e avrebbe dovuto stabilizzarsi a regime proprio il 1° gennaio 2018.

Invece, una valanga di ricorsi (1.012 solo alla Camera) accolti parzialmente dalle Commissioni giurisdizionali per il personale (che agiscono in regime di autodichia, nei due rami del Parlamento) hanno sancito, con tre sentenze, l'assoluta temporaneità dei tagli alla parte fissa dello stipendio. E la prima sentenza, la numero 7 del 2015, porta la firma del presidente del collegio, relatore ed estensore, Francesco Bonifazi. Che poi è il tesoriere renziano del Pd.