Parola del Colle: due sentenze non fanno una legge

«Due sentenze non fanno una legge»: ecco come si potrebbe sintetizzare il suo pensiero.

Che vale anche dopo la parziale bocciatura dell'Italicum da parte della Consulta, il 24 gennaio, scrive il Corriere della sera. Verdetto che ha rianimato la corsa al voto, magari con la finzione di voler intanto cercare accordi. Il presupposto del fronte degli «smaniosi» è che «la risultante» di quella sentenza (sommata, per il Senato, a quanto sopravvive del Porcellum dopo un' analoga precedente pronuncia correttiva) permetta elezioni subito. Non è così. Perché Mattarella ha posto una questione di «omogeneità e armonizzazione», che non c' è, tra i sistemi elettorali delle due Camere. Questo il punto politico su cui resta fermo.