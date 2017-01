Patto del "diavolo" Renzi/Berlusconi, nuovo Italicum e voto a giugno

STA per nascere l'«Italicum mascherato»? Un sistema elettorale mezzo Italicum, mezzo proporzionale? Se ne parla da giorni al Nazareno, dove lo chiamano «il patto del Diavolo». Un 'Nazareno 2.0' stipulato, a breve, tra gli stessi contraenti del 'Nazareno 1.0', Renzi e Berlusconi, ma con obiettivi assai diversi dall' originale: per Renzi sarebbe l' assicurazione che la legislatura verrà interrotta assai prima della scadenza naturale (febbraio 2018) e che si voterà a giugno; per il Cav la polizza è più impagabile, scrive il QN.

Vaghe rassicurazioni (e pressioni) sul governo Gentiloni affinché non si costituisca contro il ricorso dei legali del leader di FI che ne chiedono la riabilitazione presso la Corte europea di Strasburgo e, in rapida successione, il voto favorevole del Pd quando, prima o poi, il Parlamento si ritroverà a votare sulla legge Severino sempre ai fini dell'applicazione della sentenza di Strasburgo, altrimenti essa non avrebbe effetti giuridici e Berlusconi resterebbe incandidabile. Poi, certo, il sostegno del governo Gentiloni nel braccio di ferro Mediaset-Vivendi. Stop alle sanzioni con la Russia, nomine di enti pubblici da concordare. Ma la merce di scambio sa farsi anche concreta, se Renzi vuole e come il Cavaliere sa bene.

ECCOLO, dunque, il «patto del diavolo», continua il QN. La proposta a FI, scritta nero su bianco, è questa: l' 8% al Senato, ma il 5% alla Camera per i partiti che corrono da soli, mentre le soglie scenderebbero al 4% al Senato e al 2,5% alla Camera per i partiti «coalizzati», cioè che corrono in una coalizione.

E, soprattutto, nel Patto c' è un premio di maggioranza «variabile»: non più «fisso» come nell' Italicum (55% di seggi, pari a 340 deputati), ma 55% dei seggi con il 40% dei voti, meno del 55% se prendi meno.

Infine, niente preferenze, ma liste 'corte', come nel sistema spagnolo, o collegi maggioritari «grandi», non come nel Mattarellum, ma come nel Senato Prima Repubblica.

L' obiettivo è identico: poter sapere chi verrà eletto, riuscendo a controllare le proprie truppe parlamentari.

Desiderio e volontà care a Forza Italia come al Pd di Renzi.

I possibili intoppi, sulla strada del «patto del Diavolo», però, sono tanti. Uno per tutti: Renzi non è più premier, Berlusconi non controlla più la coalizione di centrodestra.