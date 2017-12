Pd, Renzi e i 'Millennials'. Terminato lo scouting: tutti i nomi in lizza

Sta per terminare lo scouting messo in campo da Renzi e dalla segreteria nazionale per le candidature alle prossime elezioni politiche. Verrà fatta sicuramente molta selezione tra gli uscenti, mentre lo scontro tra gli entranti è molto forte. Tra questi sarà presente anche una parte dei cosiddetti "millennials" di cui Renzi stesso si è circondato in questi mesi. Tra i renzianissimi dura è la competizione per un unico seggio tra il presidente dell'associazione Futuredem, Davide Ragone, toscano di Prato, e il collaboratore di Francesco Bonifazi Mattia Peradotto, anch'egli toscano.

Salendo verso nord, chi ha qualche chance è sicuramente Ludovica Cioria, segretaria regionale dei giovani democratici del Piemonte, sponsorizzata dal Ministro Maurizio Martina, mentre in Friuli sembrano scendere le quotazioni di Caterina Conti, componente della direzione nazionale, ostacolata però dalla candidatura di Gianni Cuperlo.

Sembra ormai impossibile anche la candidatura del segretario nazionale dei Giovani Democratici Mattia Zunino, prima orfiniano oggi renziano di rito lottiano, il quale non troverebbe spazio nemmeno nella sua regione di residenza, la Liguria, sovraccaricata di big come Andrea Orlando, Roberta Pinotti e Raffaella Paita. Certamente candidato invece sembrerebbe essere a Napoli Marco Sarracino, portavoce nazionale dell'area Orlando, che in caso di mancato spazio nella quota proporzionale, potrebbe finire nel collegio "rosso" di Portici. Salvo ulteriori sorprese lo schema dovrebbe essere il seguente, anche perché i favoritissimi Arianna Furi e Federico Lo Buono non hanno l'età costituzionale per candidarsi, avendo meno di 25 anni.