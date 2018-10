Pd, Fiumicino: "Montino l'ho fatto eleggere io". Così parlò Scarpellini

Sul versante della politica l'inchiesta si allarga a macchia d'olio. Vengono fatti i nomi dell' ex deputato Pd, Umberto Marroni, dell' ex assessore del Campidoglio Umberto Croppi, dell' ex parlamentare Mario Baccini, dell' ex presidente della Camera, Irene Pivetti, del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e di Ugo Sodano, nel 2015 assessore all' Urbanistica del Municipio Roma VI. Anche loro, scrive il Messaggero, avrebbero ottenuto appartamenti di pregio in comodato d' uso gratuito, o denaro. Contributi elencati in due file chiamati Contributi politici e Mastrino contabile. Il perché di tanta gentilezza viene spiegato dallo stesso imprenditore: «Ho sempre pensato che avrei potuto ricevere analoghe cortesie in cambio».

Alla Pivetti e a Montino sarebbero stati concessi gratis due immobili in via del Governo Vecchio. Montino avrebbe ricevuto anche contributi non contabilizzati nei bilanci della Milano 90, società del gruppo Scarpellini. Agli atti, anche alcune intercettazioni. Nel luglio 2016, Scarpellini contatta Montino, dice che a breve dovranno «rifare la campagna». Nel maggio dello stesso anno, parlando con una donna, aveva detto: «Montino l' ho fatto vincere io eh, come sindaco».

"L'inchiesta Scarpellini si allarga. E più si amplia più emerge lo schifo". Lo dichiara in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Emanuele Dessì". "La nuova informativa dei carabinieri riporta un altro interrogatorio del palazzinaro indagato per corruzione che aggiunge particolari gravissimi - prosegue Dessì - Scarpellini non avrebbe dato case gratis solo ai vari Coratti, Verdini, Massimo Parisi e Ciocchetti. No. Ma anche a big e carneadi della politica romana: da Umberto Marroni a Sodano. Perché? Lo spiega in modo agghiacciante lo stesso Scarpellini: 'Faccio l'imprenditore e ho pensato che se gli avessi fatto dei favori me li avrebbero ricambiati ove ne avessi avuto bisogno'. Questo è il connubio tra malaffare e politica. Ma tra i nomi citati da Scarpellini ci sono anche quelli di Mario Baccini ed Esterino Montino: entrambi candidati sindaco a Fiumicino, entrambi beneficiati con immobili di pregio gratis e contributi ad associazioni. 'Praticamente Montino l'ho eletto io', esultava Scarpellini. Montino e Baccini facevano finta di contendersi la vittoria elettorale al ballottaggio per poi spartirsi e ricambiare favori degli imprenditori accusati di corruzione. Montino è il marito della senatrice del Pd Monica Cirinnà, l'ipocrita paladina dei diritti civili, colei che pontifica sugli altri mentre fa la spola tra le tenute di Capalbio e gli appartamenti che le hanno regalato in pieno centro storico a Roma. Vorrei sapere cosa pensano di queste vicende gli uomini e le donne della sinistra, le persone del popolo, quelli che come me hanno sempre abitato nelle case popolari di borgata e nelle periferie urbane. Quelli che certe case le vedono nei film e sulle riviste. Quelli che la mattina si alzano e provano a farsi una vita e a mantenere la propria famiglia senza umiliarsi e senza svendere la propria dignità al palazzinaro o al miliardario di turno. Forse quello che penso io: questa gente si deve vergognare".