Pd e 5Stelle, guerra sul Mes: ecco come finità

Pierluigi Castagnetti, uno dei padri nobili del Pd da sempre ritenuto vicinissimo al Colle non le manda a dire, scrive Dagospia: "E' oggettivamente sempre piu' difficile continuare a governare in questo modo, dove i 5S rimettono in discussione ogni cosa ogni giorno, pensando solo a un molto ipotetico vantaggio elettorale e disinteressandosi dell'interesse e della credibilita' del paese. Caliamo il sipario?".

In realtà, spiegano ambienti istituzionali, è soltanto un modo per dare una mano a Conte in una giornata cruciale agitando lo spauracchio delle elezioni anticipate in faccia ai grillini. Perché sebbene dalle parti del Quirinale rimangono perplessità per come è stata gestita nelle scorse settimane la vicenda del "salva Stati", nelle ultimissime ore gli sherpa della tre parti (Conte, PD e 5Stelle) stanno lavorando alacremente per trovare la "quadra" da portare alla riunione di maggioranza di stasera.

A dispetto dei toni pessimistici che troneggiano anche stamattina sui giornali, l'accordo potrebbe essere più vicino di quanto non sembri, come rivelano ambienti vicinissimi alla trattativa: "Si va verso un colpo al cerchio e una alla botte. Fanno un unico dossier, dicono di si al Mes ma metteranno il veto sull'Unione bancaria. Così il Pd potrà dire dire che sul Mes non ci sono stati passi indietro e che la credibilità dell'Italia in Europa è salva e i 5Stelle potranno dire di aver difeso gli interessi degli italiani...". Insomma, tanto rumore per nulla?